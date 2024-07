Addio al noto ristoratore: il suo pub è un punto di riferimento per tutti

Lutto a Pianura per la morte di Salvatore Borgo, storico titolare del pub Mistral dai Gemelli. L'amato commerciante aveva 71 anni. La ntizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla pagina social "Pianura e dintorni": "Ci lascia un personaggio molto popolare a Pianura SALVATORE BORGO NON È PIÙ TRA NOI Noto ristoratore, insieme ai suoi figli gestiva una paninoteca nel quartiere “Era una persona educata, esemplare come pochi. Sempre educato e sorridente con tutti. Grande padre e affettuoso nonno. Buon viaggio Salvatore Ti ricorderemo tutti con stima e affetto“ Questo è il ricordo sui social di una sua conoscente. ALLA FAMIGLIA DI SALVATORE VANNO LE NOSTRE PIÙ SENTITE CONDOGLIANZE".

Tanti i messaggi per lui anche sui social. Uno di questi porta la firma di Assunta che scrive: "Oggi abbiamo salutato una persona molto cara che resterà sempre nel cuore. Una persona perbene, un esempio di grande amore per la famiglia e per il suo lavoro. Oggi il sacerdote ha ricordato che la morte non esiste per chi crede che c'è un Paradiso ad attenderci, proprio così io ci credo, un giorno rincontreremo coloro che abbiamo amato sulla terra. Salvatore Borgo Arrivederci Sig Borgo RIP oggi il Signore ha detto dopo tante sofferenze terrene: "Vieni servo buono e fedele a far parte del banchetto eterno che ho preparato". Ora solo tanta Pace".