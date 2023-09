Il giovane Salvatore ucciso da un brutto male: "Splendi anche in paradiso"

Lutto a Scampia per la prematura morte di Salvatore Apice. Il giovane è morto per una brutta malattia contro la quale combatteva da tempo. Ieri l'ultimo saluto. In chiesa erano presenti centinaia di persone che tra applausi e palloncini bianchi hanno espresso tutta la loro vicinanza alla famiglia.

Tanti i messaggi per Salvatore anche sui social. Gli amici, durante i funerali, hanno indossato delle t-shirt con la scritta: “Ovunque tu sia, sarai sempre nei nostri cuori”. “Buon viaggio, campione. La tua vita mancherà a tutti. Splendi anche in paradiso. Non doveva andar così”, ha scritto sui social Rita.