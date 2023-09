Non ce l'ha fatta Salif Lancone, 53enne del Burkina Faso. L'uomo si è spento nella serata di ieri all'ospedale Cardarelli dove era ricoverato.

Era nel nosocomio partenopeo dal 17 settembre scorso, quando si era verificata l’esplosione di una bombola di gas all’interno dell’appartamento in cui viveva, in via Padre Ludovico da Casoria 46.

Il decesso è arrivato a seguito delle complicazioni cliniche dovute alle gravi ustioni riportate.

L'incidente

L'esplosione, avvenuta la mattina di domenica 17 settembre, pare sia stata conseguenza di una fuga di gas. L’appartamento è stato sequestrato e ritenuto inagibile, così come l’intera verticale della palazzina. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.