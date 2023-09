Lutto nel mondo dello sport: Sabatino Laurenza ucciso da un infarto nel sonno

Lutto nel mondo del podismo campano. Le due comunità cittadine di Casoria e Afragola - e non solo - piangono la prematura scomparsa di Sabatino Laurenza, 62 anni. Sabatino lscia la moglie, quattro figli e tanti amici che in queste ore lo ricordano sui social. Ad ucciderlo sarebbe stato un infarto nel sonno. "Avevi un grande cuore e una profonda anima. Mi ha sempre fatto piacere parlare con te, anche se per poco, del teatro, le tue esperienze sullo sport e sullo spettacolo che abbiamo partecipato a Casoria. Insegna agli angeli a correre e non arrendersi mai. Ciao amico mio", si legge ad esempio in un post.

O, ancora, c'è il messaggio di Gennaro: "Eri una persona squisita,una delle persone più divertenti che io abbia conosciuto ed avere una notizia del genere non immagini quanto male fa..Riposa in pace e che la terra ti sia lieve..Resterai per sempre indelebile nel mio cuore". O quello di Elvira: "La mia prima premiazione sul palco,l' hai ideata tu ,il passaggio al 5 km...Acerra 2023. Uomo perbene e gentile...mi chiamavi Carpe Diem perche' mi riconoscevi dal mio tatuaggio. Onorata di averti conosciuto".

I funerali si terranno oggi, 25 settembre 2023, alle ore 16 presso la Basilica Pontificia di Sant'Antonio ad Afragola.