Addio a Sabatino il barbiere: "Ci hai lasciato troppo presto"

Lutto a Marano per la morte di Sabatino Catuogno, noto barbiere della città. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nel gruppo social "Marano Corente". "Oggi ci ha lasciato un altra persona cara a noi maranesi, il signor Sabatino Catuogno storico barbiere in via XXIV Maggio , la moglie, i figli ,i nipoti e tutta la comunità, lo ricordano come un bravo padre di famiglia e gran lavoratore .Le parole dei suoi cari nel ricordo di Sabatino sono queste, ci hai lasciato troppo presto ci mancherai tanto.... resterai sempre nei nostri cuori .Ci stringiamo al dolore della famiglia Catuogno", si legge in un post.