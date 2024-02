Lutto nel Rione Sanità: addio a Rosario Fiorenza

Lutto nel Rione Sanità per la morte di Rosario Fiorenza della comunità "Crescere insieme". Rosario, venuto a mancare a 68 anni, era considerato un "angelo in terra" per il suo grande impegno nel togliere i ragazzi dalla strada e soprattutto dalle grinfie della droga. I funerali si terranno oggi 15 febbraio 2024 alle ore 16,30 presso la Parrocchia san Vincenzo alla Sanità.

Sono tanti i messaggi per lui anche sui social. "È morto un uomo buono. Rosario Fiorenza contro ogni sistema e con le sue regole, accoglieva le storie, i dolori, le dipendenze, l'emarginazione. Il portone di Crescere Insieme alla Sanità si apriva per tutti gli esclusi, salvando molte vite. Purtroppo, ho conosciuto Rosario alla fine del mio sogno, quello di restare a Napoli e di continuare a lavorare nel sociale. Quando gli dissi che sarei partito per andare a lavorare all’estero mi disse: pensa alla tua famiglia, nessuno lo farà. Fai buon viaggio Rosario che la terra ti accolga, mancherai a molti", scrive Paolo.