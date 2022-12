Lutto in Comune per la morte di Aldo: "Un lavoratore onesto"

Lutto a Melito per la morte di Rodolfo Pellecchia, per tutti Aldo. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera comunità cittadina. L'annuncio è stato diffuso nel gruppo social "Melito Futura".

"Gli admin di "Melito Futura" partecipano al lutto dei familiari per la preamatura dipartita del carissimo Rodolfo Pellecchia detto Aldo, ex dipendente del Comune di Melito di Napoli, fulgido esempio di autentica melitesità, persona riservata, schiva e perbene, su cui ognuno di noi poteva sempre contare nonchè un lavoratore onesto. Riposa in pace, carissimo Aldo", si legge in un post.