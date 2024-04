Lutto per gli Angels of Love, addio a Roberto Russo: lascia due figli piccoli

Lutto per gli Angels of Love di Napoli per la prematura scomparsa di Roberto Russo. Lo storico collaboratore - volto noto del mondo della notte - aveva 54 anni e lascia due figli piccoli. Ricordato da tutti come "un bravissimo ragazzo", Roberto viene omaggiato anche sulla pagina ufficiale degli Angels of Love con un lungo messaggio.

"Dire addio ad un amico non è mai semplice, ma la vita spesso è ingiusta.. Non ti dimenticheremo mai! Continueremo a vederti in tutti i club in cui andremo, dietro al bancone del bar, in pista, nei gabbiotti delle liste, in console per ballare insieme, alle 6 del mattino a fare i conti per poi salutarci nel parcheggio prima di entrare in macchina per andare a casa. Ciao Roby, per sempre con noi!", si legge nel post.