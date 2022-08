Morto Renzo Geronazzo, Bacoli in lutto. Il sindaco: "Ci ha lasciato un gentiluomo, un visionario"

Bacoli piange Renzo Geronazzo, presidente di Flegrea Lavoro. Aveva 84 anni.

"Questa notte ci ha lasciati l’uomo che ha traghettato la città dalle strade piene di rifiuti, alla raccolta differenziata. Dalla vergogna delle montagne di spazzatura sotto casa, ai record regionali e nazionali per le percentuali di riciclo", scrive sui social il sindaco Josi Gerardo della Ragione.

"Da ultimi, a modello da imitare – prosegue – Geronazzo ha guidato la società partecipata comunale, Flegrea Lavoro, per dieci lunghi anni. Con risultati di grande valore. A nome del popolo bacolese, dell’amministrazione, manifesto dolore e gratitudine. Per quanto ha amato questo territorio, per quanto si è speso, per quanto ha saputo dare alla comunità".

"Ho avuto l’onore di lavorare al suo fianco, per molti anni. Un vero gentiluomo, un cavaliere sempre al servizio del bene pubblico. Una persona perbene, di grande cultura. Un visionario. Al presidente Renzo Geronazzo ho voluto tanto bene. E gliene vorrò ancora. Perché ha servito Bacoli con capacità e passione. Un esempio virtuoso. Grazie, presidente", ha concluso il sindaco.