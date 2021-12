È morto Renato Scarpa: fu il Robertino di Troisi e il Cazzaniga di De Crescenzo

Si è spento, all'età di 82 anni, l'attore Renato Scarpa. Romano – è morto nella sua abitazione a Monteverde – Scarpa è il protagonista di una delle scene più indimenticabili della filmografia di Massimo Troisi: fu lui infatti ad interpretare, in Ricomincio da tre, il "complessato" Robertino.

A Scarpa si associa un altro personaggio iconico nella cinematografia partenopea, il Cazzaniga di Così parlò Bellavista. Proprio con Luciano De Crescenzo, Scarpa fu protagonista infatti della mitica scena dell'ascensore.

Lunghissima la filmografia dell'attore, che ha interpretato ruoli in un centinaio di film, oltre a essere apparso in diverse serie tv.

Si era sentito male nel primo pomeriggio. I familiari hanno chiamato un'ambulanza ma non c'è stato nulla da fare.