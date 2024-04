La città colpita da un lutto improvviso: addio a Renato O Meccanic'

Un lutto improvviso ha colpito la città di Casoria. L'intera comunità piange Renato Di Gennaro, per tutti Renato O Meccanic'. Il signor Renato aveva 53 anni. Non sono noti i motivi che hanno portato al suo improvviso decesso. Il signor Renato lascia il padre, i fratelli e le sorelle. La notizia ha subito fatto il giro della città e dei social e tanti sono i messaggi per lui.

Ieri pomeriggio è stato possibile tributargli un ultimo saluto nella camera ardente presso la sede dell'agenzia funebre che ne cura le esequie. Oggi, invece, i funerali nella chiesa di San Paolo, in via Pastore a Casoria.