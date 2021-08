Lutto per la morte di Raul: "Ti accolgano gli angeli"

Lutto nel napoletano dove la comunità di Marano piange Raul Penza, 69enne operatore presso una delle parrocchie cittadine. “La nostra comunità parrocchiale si stringe al dolore della Famiglia Penza-De Vito per la dipartita del caro accolito Raul Penza. In paradiso ti accompagnano gli Angeli, al tuo arrivo ti accolgono i martiri, e ti conducano nella Santa Gerusalemme. (Dal Rito delle esequie)”, viene scritto sulla pagina della Chiesa San Ludovico D'Angiò.

Tra i messaggi di cordoglio si registra anche quello del deputato Andrea Caso: “Il giusto muore, e nessuno vi bada; gli uomini buoni sono tolti di mezzo, e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Egli entra nella pace; quelli che hanno camminato per la retta via riposano sui loro letti. (Isaia 57: 1-2) Che la terra ti sia lieve Raul Penza”.