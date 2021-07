Morto Raimondo Cobucci Riccio: addio al noto medico e giornalista

Lutto a San Giorgio a Cremano per la morte del medico e giornalista Raimondo Cobucci Riccio. A dare la notizia della sua scomparsa è il sindaco Giorgio Zinno: "Cari concittadini, purtroppo oggi devo darvi un’altra drammatica notizia che coinvolge la nostra comunità. Si è spento dopo una lunga malattia il Dott. Raimondo Cobucci Riccio, medico di base e giornalista", ha scritto il primo cittadino.

"Cobucci svolgeva la sua attività a San Giorgio a Cremano ed è ricordato da tutti per la disponibilità e il dialogo costante con in suoi pazienti. La sua specializzazione in psichiatria gli aveva consentito di instaurare un rapporto aperto e diretto con i suoi assistiti. Aveva esercitato la professione fino a quando la malattia non gli ha negato tale possibilità lasciando nello sgomento i propri pazienti che non sapevano il motivo per il quale il medico non rispondesse più", ha continuato.

Medico impegnato e appassionato del Napoli

"Metteva al servizio di tutti la sua competenza medica anche attraverso la televisione, strumento che utilizzava per fare informazione, per lo più medico-scientifica. Conduceva infatti diversi programmi televisivi su Telecapri e Telecapri News incentrati sul filo diretto con gli spettatori e inerenti argomenti e temi legati alla salute", ha ancora spiegato.

"Durante il primo lockdown, il Dott. Cobucci ha sempre continuato a condurre la sua trasmissione dal titolo “Il problema Coronavirus” , proprio per informare i cittadini sull’emergenza e raggiungere più persone possibili in un periodo in cui si aveva un grade bisogno di rassicurazioni e informazioni dettagliate.

Corbucci era anche un grande appassionato di calcio e in particolare del Napoli e partecipava spesso come opinionista a programmi sportivi, mostrando coraggio nel criticare, quando lo sentiva necessario, società, calciatori o tifosi. Lo ricorderemo come un uomo preparato, disponibile e con una grande personalità".