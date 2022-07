E' morto ieri uno dei personaggi storici di Vico Equense, Raffaele delle caramelle o Rafel “ro Muss” (al secolo Raffaele Annunziata). Immancabile la presenza del suo Fiat Fiorino dove vendeva o' per e ‘o Muss e Napl o la bancarella delle caramelle a Piazza Marconi.

Lutto in città per l'uomo ricordato da tutti come sempre gentile e affabile.