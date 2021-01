Casoria, il Covid uccide l'assessore Raffaele Petrone

Lutto a Casoria dove si è spento Raffaele Petrone, 65 anni, ex consigliere ed ex assessore del comune partenopeo. Petrone era stato ricoverato per Covid-19 lo scorso 26 dicembre. Eletto alle ultime amministrative nella lista "Noi con Arpino", entra in giunta (con delega alla Polizia Municipale) a sostegno del sindaco Raffaele Bene.

Questo il messaggio di cordoglio del sindaco: "Ogni parola non è appropriata, adeguata e giusta per spiegare chi è Raffaele Petrone. Per molti è stato l’assessore, per me un fratello maggiore, un confidente, un porto sicuro in cui mi rifugiavo nei momenti, tanti, di sconforto che questo ruolo ti porta. La mia spalla, la mia guida, il mio Amico, il mio consigliere, colui che mi ha sempre compreso semplicemente guardandomi negli occhi. È volato al cielo un uomo buono, una persona perbene che ha messo al servizio della famiglia e della Città tutto se stesso".

"Il tuo sorriso lo porterò sempre con me"

"È stato l’unico a non disertare mai il Comune - ha continuato il primo cittadino - anche durante la fase del lockdown e quando affettuosamente lo riprendevo e lo invitavo a fare attenzione, lui mi guardava e diceva “la luce al comune deve sempre accesa ed io non ti devo mai lasciare solo; piuttosto riposati un po' tu, tanto ci sono io e stai un po' con tua moglie ed i bambini”. Lello, la tua luce, il tuo sguardo ed il tuo sorriso li porterò per sempre con me. Alla moglie alle figlie ed a quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo nella sua profonda umanità, un abbraccio fortissimo. Ciao Lello".

"Buono, umile, perbene e pieno di valori"

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del Presidente del Consiglio comunale, Andrea Capano che, nel postare una foto con Petrone, ha scritto: "Questa foto riporta alla mente dei momenti preziosi, che custodiró per sempre... Sei stato un uomo buono, umile, perbene e pieno di valori. Non mi sembra vero... Mancherai alla nostra città, Casoria perde una grande persona. Ciao Raffaele, ti voglio bene".

Questo, invece, il messaggio della consigliera del Movimento 5 Stelle, Elena Vignati: "Persone buone come te ne ho conosciute davvero poche, qualche giorno prima che avessi i sintomi di questa maledetta malattia, mi chiamasti come facevi di solito e parlammo di tante cose ...sto male, non doveva finire così carissimo Raffaele Petrone... Che Dio ti accolga tra le sue braccia...".