Lutto per la morte del giovane Raffaele: "La tua risata resterà sempre con noi"

La comunità cittadina di Casoria è ancora sconvolta per l'improvvisa e prematura morte di Raffaele Pappacena. Raffaele, 35 anni, ha lasciato nel dolore parenti e amici. In particolare, il padre, la madre, il fratello e la sorella. I funerali sono stati celebrati qualche giorno fa nella parrocchia di San Paolo a Casoria, ma sono ancora tanti i messaggi per lui, pubblicati anche sui social.

Uno di questi porta la firma di Valerio, un ex compagno di scuola. Queste le sue toccanti parole: "Siamo cresciuti insieme nella stessa classe, goliardico e allegro anche se spesso mi facevi incazzare poi ci siamo divisi nei nostri percorsi e ci siamo ritrovati e ricongiunti su Facebook anche se non ci siamo mai parlati... eri ben voluto molto bravo sul tuo lavoro, persona carismatica e goliardica. Assurdo andarsene così".

Un altro toccante messaggio è stato diffuso dalla Forniture Generali Cappiello: "Stamattina ti abbiamo dato l'ultimo saluto, ma per noi non sarà l'ultimo perchè continuerai a vivere nei nostri cuori, la tua risata inconfodibile rimane impressa....... Gesù ti ha accolto tra le sue braccia e ti accopagnerà verso la luce infinita.. Ciao Amico".