Addio a Raffaele, pochi mesi fa aveva perso la moglie: "Siete di nuovo insieme, come sempre"

Lutto a Casoria per la morte di Raffaele Montefusco. Il signo Montefusco, molto noto per il suo impegno parrochiale, solo qualche mese fa ha pianto la scomparsa della moglie Teresa, nota catechista.

La notizia della sua mortee ha fatto subito il giro del web. Anche la parrocchia di "San Mauro Abate" ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. L'ultimo saluto oggi proprio nella chiesa di San Mauro. Tanti i messaggi social per la sua scomparsa. In tanti lo ricordano per il suo grande impegno, altri - invece - pregano per il ricongiungimento con l'amata moglie.