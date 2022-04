Addio a Raffaele Maddaloni: il "re" dei panificatori

Lutto nel mondo "dell'arte bianca" per la morte di Raffaele Maddaloni. Il lutto ha colpito soprattutto la zona di Capodimonte, anche se Maddaloni era noto in tutta la provincia di Napoli. In tanti, infatti, lo ricordano come il "re" dei panificatori, sempre in prima linea per la crescita dell'intero settore.

Sui social è stato pubblicato anche un post della figlia Annalisa: "È venuto a mancare all’affetto di tutti noi il mio meraviglioso padre, Raffaele Maddaloni. Colonna portante della mia vita". L'ultimo saluto a Maddaloni si terrà oggi presso la chiesa Madonna dell’Arco in Miano alle ore 12.