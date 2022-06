Lutto nel mondo della musica: addio a Lello Improta

Lutto nel mondo della musica per la prematura scomparsa di Raffaele - per tutti Lello - Improta. Il maestro trombettista era molto apprezzato e in queste ore viene pianto da parenti e amici. Tanti messaggi anche sui social per la sua scomparsa. Tra questi c'è quello del maestro Enzo Campagnoli - volto noto di Sanremo - che scrive: "Oggi è un giorno triste,si è spento Lello Improta,trombettista talentuoso,mio fraterno amico. Ciao Lello,saluta Mamma e Papà. Che la terra ti sia lieve. Condoglianze a Mariarosaria Improta e a tutta la famiglia".

Poi, c'è il messaggio dell'amica Anna: "Questo è un giorno tristissimo per la famiglia, gli amici , parenti e per la musica perché ci saluta un grande uomo e musicista. Nel mondo della musica era definito “ il prescelto da Dio” come miglior trombettista. Il suo suono si è sempre distinto per le caratteristiche tecniche e musicali che lo rendevano inimitabile Ciao Raffaele Improta, resterai sempre un ricordo indelebile per tutti noi che ti abbiamo conosciuto e voluto bene".