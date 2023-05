Perde il controllo della moto e si schianta, lacrime per Raffaele: "Eri speciale. Ci hai distrutti"

Lutto a Torre del Greco per la prematura morte di Raffaele De Crescenzo. Il 45enne ha perso la vita nell’incidente avvenuto lunedì sera a San Giorgio a Cremano. La dinamica non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, Raffaele viaggiava a bordo del suo scooter quando sarebbe finito fuori strada - forse per evitare una buca - per poi schiantarsi contro un muro.

L’impatto è stato devastante e il 45enne è morto sul colpo. La notizia della sua morte ha subito fatto il giro dei social. Il cugino Gaetano, ad esempio, ha scritto: "Raffaele eri una persona speciale mi hai distrutto cuginetto non ci posso ancora credere che te ne sei andato così all improvviso t.v.b ti porterò sempre nell mio cuore rip in pace fratello mio ". “Raffy ci hai lasciati tutti basiti e chi se lo aspettava avere una notizia del genere”, ha scritto invece Tina.