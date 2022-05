Raffaele ucciso da un infarto: lutto nel noto bar del centro

Lutto a Marano dove ieri pomeriggio è morto Raffaele, storico titolare del "Caffè Ciro". Il 73enne, poco dopo le ore 15, è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi. Il 118, giunto sul posto con i Carabinieri, purtroppo non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

Tanti i messaggi per lui sui social, anche dal mondo della politica. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Andrea Caso, ad esempio, sul proprio profilo social scrive: "Oggi è una brutta giornata per Marano: Raffaele, titolare di "Ciro Caffè”, è stato colto da un malore improvviso ed è deceduto all'età di 73 anni. Una persona che conosco da lungo tempo che ricordo da sempre come un grande uomo. Alla famiglia e ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze. Tutta la città si unisce al dolore per questa grave perdita".