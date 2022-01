Addio a Raffaele Bracale: tra i massimi esperti di napoletanità

Lutto a Napoli per la morte di Raffaele Bracale, uno dei massimi napoletanisti, tra i massimi esperti di lingua e cultura napoletana. Bracale è morto a 77 anni lasciando un grande vuoto nel mondo della cultura partenopea. Sono tante, infatti, le persone che in queste ore lo stanno ricordando con affetto, pubblicando sui social diversi aneddoti.

Tra questi, ad esempio, c'è Amedeo Colella che scrive: "Oggi se ne è andato un grande uomo, un amico ma soprattutto il mio maestro: Raffaele Bracale. Devo tutto a lui. Tutto quello che racconto me lo ha insegnato lui, tutto! Era la “cassazione” per ogni controversia sulla lingua napoletana (anzi idioma come voleva che si dicesse). La mia casa editrice, Cultura nova, è nata grazie a lui.

Ho studiato la napoletanità editando i suoi libri. Risolveva tutti i quesiti che gli sottoponevo. Mi mancheranno le chiacchierate davanti al caffè di Annamaria. Così voleva che fosse definito in quarta di copertina. Raffaele Bracale - Napoletanologo, studioso dell'idioma napoletano. Poeta, narratore, commediografo, attore e regista teatrale".