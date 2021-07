Addio don Raffaele: si è spento il titolare della storica pizzeria bagnolese "Michele"

Raffaele Biglietti, il proprietario della storica pizzeria "Michele" di via Giusso a Bagnoli, non c'è più. Si è spento lunedì scorso. È lutto nel quartiere flegreo, così come per tutte le persone che lo conoscevano e che conoscevano una pizzeria tra le più rinomate.

Tantissimi sui social i saluti per “Don Raffaele”. “Vi ricorderò per sempre come un uomo gentile e umile che gioiva di piccoli dettagli e con valori immensi”, scrive qualcuno. “Un Signore”, “Se ne è andato un pezzo della mia gioventù”, “Addio ad un pezzo di storia di Bagnoli”.

Così lo saluta un dipendente: “Vedere tutte queste persone che ricordano Raffaele fa capire quanto lui è stato una persona umile e corretta. Io ho avuto la fortuna e l’onore di lavorare con lui per tanti anni e lo faccio ancora nella sua pizzeria. Titolari come lui forse non c’è ne sono più! Ciao “Masto””.