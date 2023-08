Raffaele Bianco non ce l'ha fatta. Il 28enne titolare di una pizzeria a Calvizzano, protagonista di un drammatico incidente nei giorni scorsi, è morto ieri mattina.

Il ragazzo era ricoverato, in gravissime condizioni, all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dallo scorso 4 agosto. Lo scontro avvenne in corso Italia a Mugnano: Raffaele era in sella ad uno scooter e si scontrò frontalmente con un’autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia.

Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali, la cui data non è stata ancora fissata.