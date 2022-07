Lutto a Torre Annunziata: addio al prof Vincenzo De Francesco

Se ne va un pezzo di Torre Annunziata. Un pezzo della scuola in città. Addio al professore Vincenzo De Francesco, storico docente di matematica del liceo Pitagora. De Francesco si è spento all'età di 76 anni. Lascia la moglie Maria Sannino e i figli, Francesco e Maria Luisa. De Francesco era molto conosciuto in città per aver insegnato matematica a generazioni di studenti. Quaranta anni di carriera in cui si sono succedute generazioni di alunni. Spesso padri e figli lo hanno avuto e apprezzato come insegnante.

Carattere schietto e naturalmente simpatico, De Francesco era unanimemente conosciuto come un talento della matematica. Non c'è un alunno che non l'abbia visto risolvere in aula, in pochi secondi, problemi che risultavano astrusi anche ai colleghi. E poi c'era il rapporto con gli alunni, sempre schietto, fino a essere burbero, ma sempre affettuoso. Decine le manifestazioni di cordoglio sui social con generazioni diverse di suoi ragazzi che l'hanno ricordato con affetto e nostalgia.