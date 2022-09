Macabra scoperta, trovato senza vita il corpo di un professore nel cortile di una scuola

È stato trovato senza vita, nel cortile della scuola di Melito "Marino-Guarano" di via delle Magnolie, Marcello Toscano, professore in pensione di Scienze Motorie ed ex consigliere comunale di Mugnano dal 2015 al 2020.

Il corpo dell'uomo, che gestiva l'istituto scolastico, si presentava con ferite di arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marano e Mugnano. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un pestaggio.

La scuola resterà chiusa.