Precipita dal secondo piano: noto professore muore sul colpo

Dramma ad Aversa dove un professore - di origini napoletane - è morto dopo essere precipitato dal secondo piano. Ivan Rivielli, 48 anni, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi giunti sul posto insieme alle forze dell'ordine che stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti.

Traumatizzata la comunità cittadina che in queste ore si stringe alla famiglia del noto professore, in questo momento di grande dolore. I funerali del professor Ivan si terranno oggi, alle 15:45, presso la parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù. Come detto, indagini in corso da parte delle forze dell'ordine che non escludono alcuna pista.