Si sente male mentre va dal nipotino appena nato: addio all'amato professore

Dolore e sgomento nel napoletano per la prematura e improvvisa scomparsa di Giovanni Moretta, amato e stimato professore del Liceo Carlo Miranda di Frattamaggiore. Il professore - che abitava a Marcianise - era in auto con la moglie per andare a trovare la figlia che aveva da poco partorito quando è stato colpito da un malore.

La moglie ha subito allertato i soccorsi che l'hanno trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove poco dopo è purtroppo deceduto. “La Dirigente Scolastica Genny Abbate, il Dsga, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto, il Personale ATA, genitori e studenti sono affranti per l’improvvisa ed immatura scomparsa del prof. Giovanni Moretta, docente amato, apprezzato, stimato e voluto bene da tutti.

Il suo grande cuore, che lo ha sempre spinto ad essere a servizio della comunità scolastica in spirito di umiltà ed immensa professionalità, si è fermato lasciando nello sgomento, nell’incredulità e nel dolore quanti lo hanno conosciuto, amandolo per la sua innata simpatia, dolcezza e spontaneità.

Professionista attento, preparato e scrupoloso, uomo di grande spessore umano, lascia in tutti noi un vuoto veramente incolmabile. Arrivederci in cielo, Giovanni!!! Ci mancherà la tua voce, il tuo modo d’essere, la tua amicizia, la tua persona” è il post di cordoglio de L’Occhio Del Miranda.