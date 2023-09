Lutto alla Federico II: addio al professor Antonio Rapolla

Lutto nel mondo dell'università per la scomparsa del professor Antonio Rapolla, docente emerito di Fisica Terrestre nell'ateneo partenopeo. A dare la notizia della sua morte, con un lungo post social, è l'Ordine dei geologi della Campania. Questo il messaggio: "È con enorme tristezza che annunciamo la scomparsa del Prof. Antonio Rapolla, illustre professore emerito di Fisica Terrestre presso l'Università Federico II di Napoli.

Il Prof. Rapolla ha sempre dimostrato un profondo impegno sia nell'ambito accademico che nella professione, contribuendo significativamente allo sviluppo e al progresso della geofisica e delle scienze della Terra.

La sua attenzione verso la professione è stata evidente fin dai primi anni, quando ha partecipato alle prime esperienze ordinistiche come membro del Consiglio Consultivo Regionale (CCR), e successivamente come consigliere e Vicepresidente dell'Ordine.

Uno dei suoi primi contributi significativi è stato il suo coinvolgimento nella stesura della L.R. 9/1983 e nelle indicazioni per la predisposizione dei primissimi studi di microzonazione sismica.

Nel corso della sua lunga e fruttuosa carriera, il Prof. Rapolla ha saputo unire, in modo armonico, il mondo accademico e quello professionale, dimostrando che l'Università e la professione possono coesistere in modo sinergico.

Le sue parole - riportate recentemente in occasione del trentennale dell’Ordine - rimangono un insegnamento prezioso: "L'Università può dare molto alla professione, come questa può dare moltissimo all'insegnamento, in particolare a quello applicativo."

Con oltre cinquant'anni dedicati all'ambiente accademico, il Prof. Rapolla ha condiviso il suo sapere e la sua passione con generazioni di studenti e colleghi, ispirandoli con il suo amore per la geofisica e la geologia.

La sua perdita è profondamente sentita da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. La comunità scientifica e professionale perde un gigante, e il suo ricordo resterà indelebile nelle nostre menti.

Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere la sua straordinaria vita e carriera. Possano trovare conforto nel ricordo dei tanti momenti felici trascorsi insieme a lui".