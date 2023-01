Lutto nella comunità medica, si è spento il "padre" del Policlinico: addio a Mario Mancini

La comunità della Federico II è in lutto per la scomparsa del professore Mario Mancini, emerito di Clinica Medica presso l'Università Federico II.

Il professor Mancini ha segnato una svolta fondamentale nella cultura medica e nel suo insegnamento, sia a livello nazionale che internazionale.

"Con lui la medicina clinica uscì dagli angusti ambiti della retorica nazionalistica, in voga negli anni sessanta del secolo scorso – spiegano dall'Università – per aprirsi alle nuove frontiere della interdisciplinarità e del confronto internazionale. Infatti, i suoi allievi, selezionati in base a rigorosi criteri meritocratici, dovevano necessariamente affinare la loro formazione nelle capitali della cultura medica internazionale. Questa strategia consentiva alla sua ‘squadra' di essere solidamente ancorata alla rete mondiale dell'innovazione scientifica in campo medico con indubbi vantaggi per i pazienti e per gli studenti".

Mancini è stato definito da molti un precursore vero, tra i padri fondatori del Policlinico e della Medicina interna.

Nato il 17 settembre del 1930 a Napoli, nell'immediato dopoguerra si appassionò alla medicina e dopo la laurea conobbe il biologo e fisiologo della nutrizione Ancel Keys, il padre della Dieta mediterranea studiata nel Cilento. Nonostante la proposta di Keys di lavorare in America decise di restare a Napoli.

Mancini è stato maestro nelle Scienze mediche "non perché pretendesse di avere il monopolio delle conoscenze – si legge ancora nella nota diffusa dal rettore della Federico II Matteo Lorito - ma per la sua fede in una medicina in cui la pratica clinica affonda le sue radici nella ricerca scientifica e le procedure diagnostiche e terapeutiche sono costantemente sottoposte alla verifica sperimentale".