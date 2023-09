Prete morto sulla provinciale: la comunità in lutto

Uno scontro frontale che non gli ha lasciato scampo. Sulla strada provinciale 147 di Grazzanise, in provincia di Caserta, ha trovato la morte il prete Maurizio Granara. Come riporta CasertaNews, tra le cause dell'incidente potrebbe esserci la scarsa visibilità dovuta a un incendio di sterpaglie nelle immediate vicinanze. Tre le vetture coinvolte.

Don Maurizio stava andando a Celebrare messa a Francolise. Lui che attualmente era parroco della Piccola Casetta di Nazareth di Casapesenna, per anni era stato alla guida della parrocchia Sacra famiglia di Lago Patria, nel Comune di Giugliano, provincia di Napoli. Le due comunità piangono il prete, ordinato sacerdote nel 1973, nel Duomo di Aversa.

Come scrive CasertaNews "...imboccata la strada Provinciale 147 di Grazzanise, a bordo della sua Fiat 600 azzurra, si è scontrato frontalmente con una Ford Kuga di colore bianco. Sul posto sono giunti i soccorsi: due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta provenienti dai distaccamenti di Mondragone e di Marcianise e tre ambulanze. I sanitari del 118, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di don Maurizio. A bordo della Kuga due ragazzi che hanno riportato lievi ferite. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i vigili del fuoco".

Difficili le operazioni di recupero. Mentre una delle squadre dei vigili del fuoco estraeva i passeggeri dalle vetture, l'altra provvedeva a spegnere un grosso rogo di sterpaglie adiacente la carreggiata che creava problemi durante l'intervento di soccorso.