Addio all'amato preside: liceo napoletano in lutto

Lutto nel mondo della scuola. Il liceo Durante di Frattamaggiore piange Biagio Buonomo, storico preside. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro del web. Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di Casoria, Raffaele Bene:

"Insieme a tutta l’amministrazione, siamo vicini alla famiglia Buonomo per la scomparsa del caro Prof. Biagio. Mi legano ricordi personali, essendo stato il preside del liceo Durante, da me frequentato, oltre al ricordo per il suo impegno politico che lo ha visto ricoprire diversi ruoli in città, su tutti quelli di primo cittadino. Riposi in pace".