Lutto sconvolge il mondo della movida napoletana: muore noto pr

Un noto pr napoletano di 50 anni, molto noto dai frequentatori della movida e non solo, è morto in circostanze da chiarire, come riporta Cristina Cennamo sul Mattino.

Al vaglio un post Facebook che aveva pubblicato poche ore prima del decesso: “Ho trascorso una vita bella aiutando tutte le persone in difficoltà e per la mia troppa disponibilità tante persone si sono approfittate di me, spesso sono additato dalle persone come una persona che fa troppi errori, forse è vero però ritengo di farli in buona fede perché sono troppo buono … anzi sono solo un fesso".