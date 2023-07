Si tuffa in mare con la carrozzina: muore disabile

Tragedia a Torre Annunziata, dove un uomo di 72 anni, disabile per la mancanza di un arto inferiore, si è tuffato in mare con la carrozzina nel porto della città vesuviana.

L'uomo si sarebbe immerso in acqua e poi avrebbe accusato un malore. Nonostante i soccorsi non c'è stato niente da fare per salvargli la vita.

Gli inquirenti sono alla ricerca di testimoni. Secondo quanto trapela infatti l'uomo non era solo quando si è tuffato in mare.