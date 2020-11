Coronavirus, muore 66enne poliziotto municipale: il cordoglio del sindaco

Nella tarda mattinata è deceduto per Covid, a un anno circa dalla pensione, un Luogotenente della Polizia locale in servizio presso l'Unità Operativa Soccavo. L'agente era ricoverato da martedì 3 novembre presso l'ospedale civile di Giugliano ma durante la notte era stato trasportato all' Ospedale del Mare per essere sottoposto a terapia intensiva.

Il Sindaco Luigi de Magistris, l'assessore Alessandra Clemente ed il Comandante del Corpo Ciro Esposito esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del 66enne poliziotto municipale e sono vicini alla famiglia ed ai colleghi di lavoro.