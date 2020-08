"Non ci posso credere": rione Sanità in lutto per la scomparsa del giovane pizzaiolo

Era giovanissimo Gianni Bacio Terracino, pizzaiuolo napoletano - del rione Sanità - deceduto ieri. L'intero quartiere è ora in lutto per la scomparsa di Gianni: sono centinaia i messaggi di cordoglio che si susseguono di ora in ora. Tutti ricordano l'uomo come un padre attento e un gran lavoratore, molto apprezzato in tutte le attività di ristorazione in cui ha lavorato. Sconvolti gli amici e i colleghi che con lui hanno trascorso molte ore. "Non ci possiamo credere", scrivono, condividendo foto di abbracci sinceri e gioiosi dopo giornate lavorative intense.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I funerali si tengono oggi nel rione Sanità.