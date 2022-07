Addio a Pino Ricci, storico fotografo di Castellammare

La città di Castellammare è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Ricci. Da tutti conosciuto come Pino, era un fotografo e insegnante ed era un punto di riferimento nella comunità locale. Aveva uno studio fotografico a via Regina Margherita, in pieno centro, e per questo era molto noto in città. Era anche un insegnante e la sua scomparsa ha lasciato attonita la sua comunità scolastica.

Ricci aveva 58 anni e lavorava sul territorio da quasi 40 anni. I suoi funerali verranno celebrati lunedì 11 luglio, nella Cattedrale della diocesi Castellammare-Sorrento. Tanti i messaggi di cordoglio sui social alla sua famiglia.