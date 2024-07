Lutto nel mondo della musica, è morto Pino D'Angiò

Si è spento a 71 anni il cantautore e produttore napoletano Pino D'Angiò (all'anagrafe Giuseppe Chierchia), che negli anni '80 riscosse uno straordinario successo con 'Ma quale idea', ritenuto da molti come il primo brano rap in lingua italiana.Pubblicato come singolo nel 1980 ha venduto 2 milioni e mezzo di copie in Italia e 12 milioni di copie nel mondo. L'artista, nato a Pompei era infatti anche molto apprezzato all'estero, in particolare in Spagna.

Nonostante la grave malattia che lo aveva colpito da diversi anni alle corde vocali si era esibito a Sanremo 2024 nella serata dei duetti con i Bnkr44. La loro versione remixata di 'Ma quale idea' è stata uno dei maggiori successi radiofonici di quest'anno.

Lascia la moglie Maria Teresa, sposata nel 1979 e il figlio Francesco nato nel 1991.

I familiari: "Sei stato il più bel regalo"

"Non esistono parole per spiegare il buio di questo momento. Con Immenso dolore, la famiglia comunica che oggi Pino ci ha lasciati. Sei stato il più bel regalo che la vita potesse fare alle persone che hanno avuto Il privilegio di conoscerti. © La tua anima ha danzato sulle gioie e sulle sofferenze sempre allo stesso modo, con la forza delicata di un leone sorridente. Tutto. Oltre l'immaginabile. Questo eri, sei e rimarrai", è il post pubblicato su Instagram dai familiari di Pino D'Angiò sui social.