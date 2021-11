Lutto nel quartiere napoletano: addio a "Pierino 'o Spagnuol"

Lutto a San Pietro a Patierno per la morte di Pietro Esposito, meglio conosciuto come "Pierino 'o spagnuol". Esposito, 59 anni, è stato portato via da un brutto male che, in breve tempo, lo ha strappato all'affetto dei suoi cari. I funerali saranno celebrati oggi, poco dopo le ore 15, presso la Chiesa "San Tommaso d'Aquino".

Tanti i messaggi per la sua scomparsa, pubblicati sui social nelle ultime ore. Tra questi anche quello del Museo Masseria Luce. "Addio Pierino o spagnuolo, amico di Museo Masseria Luce, amico nostro, quante cose si sono potute realizzare grazie alla tua collaborazione. Il Signore e la Madonna della Luce ti accolgano nelle loro braccia! Partecipiamo al dolore della famiglia".