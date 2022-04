Dolore e lacrime per la morte di Pietro "Aversano": aveva 53 anni

Lutto a Bacoli per la morte di Gioacchino Pietro Colandrea, per tutti Aversano. L'improvvisa scomparsa del 53enne ha gettato nel dolore l'intera comunità cittadina che in queste ore lo piange. I funerali di Pietro sono fissati per domani, venerdì 8 aprile 2022, alle ore 10. Il corteo funebre partirà dalla casa del defunto in via Papinio Stazio, per poi proseguire per la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Torregaveta.

Tanti i messaggi pubblicati sui social in suo ricordo. Tra questi c'è quello di Raffaele, che scrive: "Pierino io e te eravamo praticamente nati assieme .. ai tempi nostri Torregaveta era nù MUORZ ... eravamo tutti fratelli .... ricordo i carnevali quando ti vestivi da Fonzie .. avevamo 2 bande rivali quelle delle marachelle adolescenziali. Porta la tua INNATA ALLEGRIA AI TROPPI AMICI CHE STANNO SU NEL CIELO".