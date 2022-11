Pietro muore intossicato a 21 anni, il dolore sui social: "Hai lasciato un vuoto dentro"

Lutto nel Napoletano per la morte del giovane Pietro Caputo. Il 21enne era a Milano da una sola settimana. in cerca di un lavoro. Ieri, per cause ancora in via di accertamento, l'alloggio del residence dove si trovava con un amico è stato invaso dal monossido di carbonio per problemi alla caldaia.

Il 21enne è morto intossicato, mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni. In queste ore sono stati tanti i messaggi pubblicati per lui. Il cugino Gennaro, ad esempio, scrive: "Hai lasciato un vuoto dentro". Pietro viene ricordato anche dalla squadra di cui è stato portiere: "E' andato via il nostro super portiere, un Azzurro è per sempre".

Un messaggio è stato pubblicato anche dal vice rettore del Santuario di Pompei, don Ivan Licinio: "Ho appreso della morte di Pietro Caputo, un giovane di origini pompeiane, residente a Torre Annunziata e che si trovava a Milano per uno stage in una catena di supermercati. Mi unisco al dolore della famiglia e dei suoi amici e prego anche per Francesco, amico di Pietro, che si trova in condizioni critiche per la stessa intossicazione da monossido di carbonio dovuta alla caldaia difettosa del loro alloggio.

Questa tragedia mi fa pensare a quanti nostri ragazzi sono costretti a sradicarsi dal loro territorio per cercare un po’ di lavoro, un po’ di dignità. Giovani migranti in cerca di speranza… Affidiamo alla Vergine del Santo Rosario di Pompei le famiglie di Pietro e di Francesco perché possano sperimentare la sua consolazione e la sua materna tenerezza".