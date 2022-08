L'ultimo saluto al giovane Pietro, morto in un tragico incidente: "Non doveva andare così"

Si terranno oggi alle 15, nella chiesa Sacro Cuore di Gesù ad Arzano, i funerali di Pietro Ammora, il giovane rimasto vittima di un incidente avvenuto a Casavatore lo scorso lunedì sera. Per il 23enne sono risultate fatali le lesioni riportate a seguito dello scontro tra il suo scooter e un'auto. Immediati i soccorsi, ma i medici del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Dolore in città. Il giovane era molto conosciuto e nessuno si capacita per questa tragedia. La salma, dopo l'incidente, è stata sequestrata per l'autopsia che presto potrebbe rivelare come è morto il giovane.Sono tanti i messaggi per lui sui social. Amici o semplici conoscenti hanno inondato i propri profili con messaggi semplici, come "Non doveva andare così". Tutti, in queste ore, si stringono ai genitori e ai fratelli di Pietro: il giovane dal cuore d'oro andato via troppo presto.