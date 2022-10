Pierpaolo ucciso da un malore improvviso: lascia un figlio piccolo

Lutto a Napoli per la prematura scomparsa di Pierpaolo Pizzano. Noto artista musicale (PPP Boss) e imprenditore nel settore dell'abbigliamento, Pierpaolo, 49 anni, lascia un figlio piccolo. Ad ucciderlo sarebbe stato un malore che non gli ha lasciato alcuno scampo. I funerali si terranno domani, venerdì 14 ottobre, alle 10 presso la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli.

Tanti i messaggi per lui sui social. Tra questi c'è quello di Pako: "Ciao amico mio ti voglio ricordare così stamani quando mi hanno chiamato nn lo volevo credere ho fatto fatica a pensare a quello che mi era stato detto ma io di te ciò tanti ricordi bellissimi ci siamo visti poco tempo fa x farti il tuo look platino e abbiamo parlato di tante cose che ti sono capitate in questo periodo cmq rimarrai sempre nel mio cuore e lo sai bene come ti volevo bene amico mio ciao Pierpaolo pizzano".