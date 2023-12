Addio a Piero Craveri: morto lo storico e politico, nipote di Benedetto Croce

È morto a 85 anni Piero Craveri, storico, politico e docente universitario, nipote del filosofo Benedetto Croce. Craveri, nato il 2 gennaio nel 1938 a Torino, è stato anche senatore per alcuni giorni - prima di dimettersi - nel 1987. Dopo la laurea in Giurisprudenza nel 1961, ha proseguito la carriera accademica. Dopo aver insegnato a Genova si è spostato a Messina e a Napoli, dove dal 1980 è stato docente di Storia delle istituzioni politiche all'Università Federico II.

Nel 1985 ha iniziato la sua carriera politica con l'elezione nel consiglio regionale della Campania. Nel 1987 è entrato in Senato con il Partito radicale, ma dopo sette giorni si è dimesso. Dopo l'esperienza parlamentare, è stato eletto due volte nel Consiglio comunale di Napoli. Dal 1994 ha insegnato Storia contemporanea alla Federico II, mentre dal 2016 era il presidente della Fondazione biblioteca Benedetto Croce:

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha diffuso, in una nota, le sue condoglianze a familiari e amici di Craveri: "Profondo dolore per la scomparsa di Piero Craveri, personalità eminente della cultura italiana. Il professor Craveri, che ho incontrato non molto tempo fa, era un amico e un esempio di storico e di intellettuale. Nel solco del grande nonno, Benedetto Croce, è stato uno studioso rigoroso che aveva chiaro il valore del liberalismo e della democrazia".