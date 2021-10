Si spara dopo il rimprovero dei genitori: Pier Francesco muore all'Ospedale del Mare

È morto all'ospedale del Mare di Napoli Pier Francesco Carofano il 19enne di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, che ieri mattina si è sparato con una pistola, legalmente detenuta dal padre.

L'insano gesto è arrivato dopo un rimprovero dei genitori per essere rientrato tardi a casa. Il 19enne, studente universitario, è arrivato in ospedale in condizioni critiche. I medici le hanno tentate tutte e, con un intervento, hanno cercato di rimuovere il priettile. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare e oggi è morto.

Pier Francesco era stato inizialmente ricoverato al San Pio di Benevento, ma il suo quadro clinico ha spinto i medici a decidere per un trasferimento a Napoli. Sul fatto indagano i carabinieri di Cerreto Sannita che stanno ricostruendo tutti i contorni di questa tragica storia.