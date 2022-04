"C'è un morto in piazza Medaglie d'oro". Arrivano i carabinieri e constatano il decesso

Un uomo di mezza età è stato trovato senza vita in piazza Medaglie d’Oro poco fa. Sul posto i Carabinieri. Non si tratterebbe comunque di una morte violenta ma di un decesso per cause naturali, come constatato dal personale del 118.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia Vomero. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

Aggiornamenti (ore 17.04)

La vittima, come apprendiamo dai Carabinieri, è un 53enne di origini ucraine, probabilmente un clochard.