Lutto ai Quartieri Spagnoli: addio a Peppe Zizolfi

Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte di Peppe Zizolfi. Zizolfi era molto amato in zona ed era considerato un "decano" nei vicoli. A dare notizia della sua scomparsa è l'organizzazione Quartieri Spagnoli. Questo il messaggio comparso sui social: "Ci lascia un altro decano dei nostri amati vicoli, Peppe Zizolfi La famiglia di Quartieri Spagnoli Napoli si stringe al dolore della famiglia e del nostro fondatore per la perdita dello Zio".

Tra i tanti commenti lasciati si può leggere: "Un altro tassello della mia vita se ne andato, ma tanti ricordi sono e saranno sempre parte di me. Peppi, riposa in pace"; oppure "Zio Peppino sei stato sempre nel mio cuore per me più di uno zio , un padre , amico , fratello ...ti bastava uno sguardo riposa in pace".