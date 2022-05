Dolore per la morte del noto architetto: addio a Peppe

Lutto a Mugnano di Napoli per la morte del noto architetto Peppe Amoruso. La scomparsa imrpovvisa di Amoruso, 59 anni, ha gettato nel dolore l'intera comunità cittadina. Tanti i messaggi sui social per la sua morte.

Filippo, ad esempio, lo ricorda con un post commovente. "Ricevere questa notizia, dopo oltre trent’anni di amicizia e di vita professionale fianco a fianco, mi ha lasciato un grande senso di vuoto. Con te, Peppe, se ne va un grande professionista, una delle personalità di maggior rilievo della nostra comunità. Un uomo dall’animo nobile e dal carattere sensibile, sempre pronto a tendere una mano al prossimo, sempre generoso verso i più deboli e sempre attento ai bambini, partendo dai più piccoli.

Ed è proprio così che ti ricorderemo: col sorriso spensierato di un bambino. Lo stesso sorriso che avevi quando parlavi della tua famiglia. A loro, famiglia Amoruso e famiglia Bove, esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia più sincera vicinanza. Parlare di Peppe Amoruso in poche righe, sia dal punto di vista umano che da quello professionale, è riduttivo. La sua persona non può essere descritta in un semplice post e probabilmente non basterebbero libri interi. Una cosa è certa: oggi non se n’è andato solo un amico, ma un vero e proprio membro delle nostre famiglie. Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta! Buon viaggio amico mio, sono sicuro che ci incontreremo di nuovo!"