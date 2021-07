Lutto a Pozzuoli, si è spento il notissimo commerciante

Dopo due anni trascorsi a lottare con un terribile male, è deceduto Giuseppe D'Isanto, titolare del negozio di strumenti in via Pergolesi

Giuseppe D'Isanto era il titolare dell'omonimo negozio di strumenti musicali di via Pergolesi a Pozzuoli. Si è spento dopo aver lottato per due anni contro un male terribile.

È lutto, nella cittadina flegrea. D'Isanto era noto per la passione per gli strumenti di cui aveva fatto professione, e per il suo amore per la corsa. Ci si era appassionato non giovanissimo, ma facendosi numerosi nuovi amici e arrivando a correre anche diverse maratone.

Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime settimane. Lascia la moglie Rita e i figli Anna e Enzo, a cui ha trasmesso la passione per il negozio, un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della musica.