Lutto in città per la morte di Peppe: "Un esempio per tutti noi"

Lutto a Torre del Greco per la morte di Peppe Del Gatto. Noto per la sua grande passione per lo sport - in particolare per il rugby - Peppino viene pianto da tantissime persone in queste ore.

A dare la notizia della sua morte è stato il noto chef Antonio Sorrentino, anche lui grande appassionato della palla ovale: "Ciaooo Peppino un esempio per tutti noi …..umiltà, disponibilità e una passione immensa per il nostro sport …..un punto di rifermentò del Rugby torrese per centinaia e centinaia di generazioni di ragazzi. Coach dei coach. fai buon viaggio amico mio ….ci rivedremo su un campo e tu come Sempre ci darai mille Consigli".